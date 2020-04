Patuelli: "Non andate in banca per i prestiti" (Di lunedì 20 aprile 2020) “Non andate nelle filiali, le richieste di informazioni e le domande si fanno per telefono e via mail”. Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria Italiana, ha chiesto ai richiedenti dei prestiti garantiti dallo Stato per le Piccole Medio Imprese di non presentarsi fisicamente in banca, perché non ce n’è bisogno. “Non è che andando nelle filiali vengono date le banconote. E non c’è una graduatoria di chi arriva, ci sono mesi per fare questa operazione”, spiega il presidente dell’Abi ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. Le domande per i prestiti - che possono arrivare fino a 25mila euro - possono essere inoltrare a partire da oggi. Patuelli ha dichiarato che “dal momento in cui la pratica è stata completata, anche in 24 ore si può ottenere la ... Leggi su huffingtonpost Patuelli (Abi) a Senaldi : "Salveremo le imprese - se la Ue non ci disturba" (Di lunedì 20 aprile 2020) “Nonnelle filiali, le richieste di informazioni e le domande si fanno per telefono e via mail”. Antonio, presidente dell’Associazioneria Italiana, ha chiesto ai richiedenti deigarantiti dallo Stato per le Piccole Medio Imprese di non presentarsi fisicamente in, perché non ce n’è bisogno. “Non è che andando nelle filiali vengono date le banconote. E non c’è una graduatoria di chi arriva, ci sono mesi per fare questa operazione”, spiega il presidente dell’Abi ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. Le domande per i- che possono arrivare fino a 25mila euro - possono essere inoltrare a partire da oggi.ha dichiarato che “dal momento in cui la pratica è stata completata, anche in 24 ore si può ottenere la ...

“Non andate nelle filiali, le richieste di informazioni e le domande si fanno per telefono e via mail”. Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, ha chiesto ai richiedenti dei ...

