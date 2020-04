Patente di sicurezza e test psicologici: come si può ripartire prima del 4 maggio (Di lunedì 20 aprile 2020) Luca Sablone Aziende e negozi dovranno autocertificarsi per dimostrare di essere in regola: chi è fuori norma rischia la sospensione della licenza o la chiusura Molte Regioni hanno fretta e hanno chiesto di provvedere alla graduale ripartenza prima di lunedì 4 maggio, quando scadranno le misure restrittive intraprese dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per tentare di limitare la diffusione del Coronavirus. Ma per sbloccare dal 27 aprile le aziende del settore auto, edile e moda bisognerà garantire alcune condizioni ben precise: ospedali Covid e luoghi in cui tenere in quarantena i positivi. Il governo è stato chiaro: se così non sarà, le riaperture slitteranno alla settimana successiva. Ma comunque si sta già pensando alle prossime mosse da fare, dalle patenti di sicurezza ai test psicologici. Aziende e negozi dovranno ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 aprile 2020) Luca Sablone Aziende e negozi dovranno autocertificarsi per dimostrare di essere in regola: chi è fuori norma rischia la sospensione della licenza o la chiusura Molte Regioni hanno fretta e hanno chiesto di provvedere alla graduale ripartenzadi lunedì 4, quando scadranno le misure restrittive intraprese dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per tentare di limitare la diffusione del Coronavirus. Ma per sbloccare dal 27 aprile le aziende del settore auto, edile e moda bisognerà garantire alcune condizioni ben precise: ospedali Covid e luoghi in cui tenere in quarantena i positivi. Il governo è stato chiaro: se così non sarà, le riaperture slitteranno alla settimana successiva. Ma comunque si sta già pensando alle prossime mosse da fare, dalle patenti diai. Aziende e negozi dovranno ...

Corriere : Le regole per riaprire: patente di sicurezza e test psicologici - Corriere : Le regole per riaprire: patente di sicurezza e test psicologici - matteosalvinimi : Lavori in corso in Regione Lombardia per permettere ai cittadini di tornare a uscire e a lavorare in sicurezza. Con… - nonegoziabili : RT @Ontologismi: Ernesto Burgio: “Patente di immunità, Lombardia, fase 2. Grave che il personale sanitario non sia ancora stato messo in si… - nonegoziabili : RT @Ontologismi: Ernesto Burgio: “Patente di immunità, Lombardia, fase 2. Grave che il personale sanitario non sia ancora stato messo in si… -

Ultime Notizie dalla rete : Patente sicurezza Patente di sicurezza e test psicologici: come si può ripartire prima del 4 maggio ilGiornale.it Bluetooth: tutti i vantaggi per i guidatori di automobile

Bluetooth e sicurezza alla guida Inoltre, in caso di viaggi di lavoro o di doppio telefonino ... Chiunque non dovesse seguire questa semplice regola andrà incontro ad una decurtazione di 5 punti dalla ...

Fase 2: protezione sì, sicurezza no. Parole sbagliate per il dopo lockdown

Sono protezione nel senso che offrono alla Sanità mappe operative e informazioni atte a spezzare le linee logistiche del virus. Ma non sono patente di immunità, non sono attestati di sicurezza. Sono ...

Bluetooth e sicurezza alla guida Inoltre, in caso di viaggi di lavoro o di doppio telefonino ... Chiunque non dovesse seguire questa semplice regola andrà incontro ad una decurtazione di 5 punti dalla ...Sono protezione nel senso che offrono alla Sanità mappe operative e informazioni atte a spezzare le linee logistiche del virus. Ma non sono patente di immunità, non sono attestati di sicurezza. Sono ...