Nettamente indietro il Samsung Galaxy S20 rispetto al Galaxy S10 | le vendite non decollano

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 aprile 2020) Non sono per nulla incoraggianti gli ultimi numeri che stanno venendo alla luce per quanto concerne la serie deiS20. Nonostante offerte tutto sommato interessanti, se pensiamo al fatto che lo smartphone ha appena un paio di mesi di vita, a quanto pare gli utenti in giro per il mondo ci vanno piano prima di ridare fiducia al produttore coreano. Piattaforme come Amazon, non a caso, stanno cercando di venire incontro alle persone con alcune proposte apprezzabili, come del resto avrete notato la scorsa settimana. Ad oggi, però, non basta. L'andamento delledelS20al predecessore Come stanno andando le cose per il top di gamma 2020 del produttore coreano? Lesono sicuramente frenate dal contesto generale, visto che la pandemia da Coronavirus da un lato tiene le persone chiuse in casa, dall'altro ha generato una crisi ...