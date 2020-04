MotoGP al via ad agosto a Brno? (Di lunedì 20 aprile 2020) Emergenza coronavirus e MotoGP, Ezpeleta: “Lo scenario più ottimista sarebbe iniziare a correre a Brno e in Austria”. Coronavirus, la MotoGP prepara la stagione ‘ridotta’. Intervenuto ai microfoni di Radioestadio del Motor su Onda Cero, Carmelo Ezpeleta, direttore esecutivo di Dorna ha parlato della possibile data per l’inizio della stagione di MotoGP. MotoGP e coronavirus, Ezpeleta: ‘Lo scenario più ottimista sarebbe iniziare a correre a Brno’ Ezpeleta ha fatto sapere che, nella migliore delle ipotesi, la stagione delle due ruote potrebbe prendere il via ad agosto a Brno. “Il 27 aprile devo parlare con gli organizzatori del GP di Germania, ma lo scenario più ottimista sarebbe iniziare a correre a Brno e in Austria ad agosto”. fonte foto https://twitter.com/MotoGPEzpeleta illustra le ipotesi al ... Leggi su newsmondo MotoGP - GP Austria virtuale 2020 : tutti i partecipanti. Valentino Rossi - Marquez - Vinales - Quartararo e tantissimi big al via!

MotoGP - rinviati Mugello e Barcellona

