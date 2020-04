Morto Philippe Nahon per coronavirus | l’attore francese lavorò con Steven Spielberg e in

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il caratterista èall'età di 81 anni, per una lunga malattia aggravata dal. Prolifico attore di cinema e serie tv, aveva recitato con Jean-Pierre Melville, Luc Besson e Matthiew Kassovitz, con un piccolo ruolo in War Horse di. Prolifico il sodalizio con il regista di culto Gaspar Noé.

