Manifestazione in Israele | “Rispettate norme Coronavirus” – VIDEO

Privacy violata e norme ritenute antidemocratiche, Manifestazione in Israele: "Rispettate norme Coronavirus, manifestanti a 2 metri di distanza". Migliaia di israeliani hanno praticato l'allontanamento sociale domenica mentre protestavano contro quelle che vedono come misure antidemocratiche nel paese. Sotto accusa finisce il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu.

