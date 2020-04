Libia, il coronavirus non ferma gli scontri. Il generale Haftar in difficoltà (Di lunedì 20 aprile 2020) Escalation di combattimenti in Libia negli ultimi giorni, nonostante la minaccia posta dal Covid-19, che nel Paese ha fatto registrare finora 51 casi e un decesso, e gli appelli della comunità internazionale per un cessate il fuoco che consenta di affrontare la pandemia. Dopo aver riconquistato le città di Sabratha, Surman e al-Ajaylat, a Ovest di Tripoli, sabato il governo di accordo nazionale guidato da Fayez al Sarraj ha lanciato l'offensiva per riprendere il controllo di Tarhuna, principale base del generale Khalifa Haftar nell'Ovest della Libia, situata circa 65 chilometri a Sud-Est della capitale. "Questa operazione vuole rispondere agli attacchi di Haftar ai quartieri residenziali di Tripoli", ha sottolineato il portavoce delle forze armate del governo di Tripoli, Mohammed Gununu, facendo riferimento ai continui bombardamenti lanciati la scorsa settimana dalle forze ... Leggi su ilfogliettone Anche la Libia invia 30 medici in Italia per sconfiggere il Coronavirus

