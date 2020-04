La Lega Serie A verso la spaccatura perfetta Così tornare a giocare diventa più difficile

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 aprile 2020) Si preannuncia un’assemblea diA piuttosto accesa. È in programma domani sera, 24 ore prima dell’incontro tra Figc e ministro Spadafora. Proprio questa sera il responsabile del dicastero dello Sport ha detto che non ci sono certezze né per il sì alla ripresa degli allenamenti il 4 maggio né per la fine del campionato. E ha aggiunto: il calcio non abbia questa illusione. Dichiarazioni che sono state precedute, in mattinata, da quelle del ministro della Salute Roberto Speranza: «Sono un appassionato di calcio ma in questo momento non mi sembra che sia la priorità del Paese». Va ricordato anche il comunicato dell’associazione calciatori che hanno espresso un sì condizionato al ritorno in campo. Due le condizioni: che venga garantita loro la sicurezza sanitaria ma senza il ricorso ad alcuna corsia ...