Dramma a Lucca | 41enne muore carbonizzato nell’auto mentre fa benzina | “Si è dato fuoco”

(Di lunedì 20 aprile 2020). Un operaio di 41 anni è mortonella sua auto presso il distributore diAngeli sulla via Romana a Capannori (). Stando a quanto rivelato da alcuni testimoni e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, l’uomo si sarebbe suici: dopo aver estratto la pistola automatica per il rifornimento l’ha indirizzata sulla Reanult Twingo, è rientrato nell’abitacolo e ha acceso l’incendio con un accendino. Si è avvicinato alle pompe di distribuzione del carburante e ha estratto la pistola automatica ma anziché inserirla nel serbatoio ha gettato il propellente sull’utilitaria.a Capannori (), dove un operaio di 41 anni è mortonella sua auto dopo averlefuoco. E’ successo nelle scorse ore presso il distributore Angeli sulla via ...