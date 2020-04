"Coronavirus, tracce nell'acqua del rubinetti": il più drammatico dei campanelli d'allarme (Di lunedì 20 aprile 2020) Mentre i dati del bollettino quotidiano confermano la discesa dalla curva dei contagi in Italia, da Parigi arriva una notizia che, nonostante le rassicurazioni, apre un nuovo fronte di preoccupazione. «tracce minime» di Coronavirus sono state individuate nella rete dell' acqua non potabile del Comune di Parigi, quella utilizzata solitamente per la pulizia delle strade, ma «non c' è alcun rischio per l' acqua potabile». Lo ha reso noto lo stesso Comune della capitale francese, secondo cui il laboratorio dell' acqua di Parigi ha rinvenuto queste «tracce minime» in 24 ore in quattro dei ventisette punti di prelevamento campionati. MISURA PRECAUZIONALE Per questo motivo, «per precauzione», è stato sospeso l' utilizzo dell' acqua non potabile che ha una rete «totalmente indipendente» da quella dell' acqua potabile ... Leggi su liberoquotidiano Parigi - tracce di coronavirus nell’acqua non potabile

