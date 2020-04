Coronavirus Puglia Osservatorio Nazionale, dal 7 maggio nessun contagio più ma Lopalco precisa qualcosa (Di lunedì 20 aprile 2020) L’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi direttore dell’Osservatorio e ordinario di Igiene all’università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio ritiene che in Puglia, dal 7 maggio non ci saranno più contagi. Però Pier Luigi Lopalco precisa: “Certamente non possiamo aspettare che tutte le Regioni italiane arrivino a notificare in un tempo ragionevole zero casi. Aggiungo io: speriamo! Se infatti si arrivasse in breve tempo da qualche migliaio di notifiche a zero segnalazioni vorrebbe dire una cosa sola: che il sistema di sorveglianza non funziona”. E poi aggiunge: “bisogna tenere a mente che quello che si notifica sono le segnalazioni dei tamponi positivi da parte dei laboratori. Chi ha l’infezione da SARS-CoV-2, ma risulta ... Leggi su baritalianews Coronavirus Puglia - presidente della Cna Balneari Puglia “non ci conviene aprire i lidi”

Coronavirus - confine Puglia-Basilicata rimanga aperto dopo il 4 maggio : “è strategico per naturalisti ed escursionisti”

Coronavirus Puglia - ottime notizie aumenta il numero dei guariti (Di lunedì 20 aprile 2020) L’sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi direttore dell’e ordinario di Igiene all’università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’ritiene che in, dal 7non ci saranno più contagi. Però Pier Luigiprecisa: “Certamente non possiamo aspettare che tutte le Regioni italiane arrivino a notificare in un tempo ragionevole zero casi. Aggiungo io: speriamo! Se infatti si arrivasse in breve tempo da qualche migliaio di notifiche a zero segnalazioni vorrebbe dire una cosa sola: che il sistema di sorveglianza non funziona”. E poi aggiunge: “bisogna tenere a mente che quello che si notifica sono le segnalazioni dei tamponi positivi da parte dei laboratori. Chi ha l’infezione da SARS-CoV-2, ma risulta ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,2% Region… - rtl1025 : ?? A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato l'ok al rinvio delle #elezioni #amministrative per… - fattoquotidiano : Sanità pubblica, così la Regione Puglia ha chiuso il centro d’eccellenza che poteva combattere contro il coronavirus - infoitsalute : Coronavirus, le previsioni nelle regioni: 'contagi zero' in Puglia a maggio. Ultime Lombardia e Marche - rep_bari : Coronavirus, in Puglia previsione 'zero contagi' dal 7 maggio. Lopalco: 'Ma non significa che virus sparirà' [aggio… -