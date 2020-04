Coronavirus | allarme dalle Rsa in Puglia | «Aiuto | riportate a casa i vostri cari Non

(Di lunedì 20 aprile 2020) È una resa a tutti gli effetti quella delle case di riposo in, con la lettera del presidente dell’associazione che raccoglie le Rsa pugliesi (Assoap), Fabio Margiglio, che chiede ai parenti di farsico degli ospiti delle strutture perché le imminenti riaperture previste per la Fase 2 dell’emergenzarischiano di travolgere le case di riposo. «Non possiamo resistere così a lungo – scrive – venite a riprendervi i, se potete,li nelle vostre case, abbiate cura personalmente di loro, oppure venite qui nelle residenze ad aiutarci, in barba ai divieti ma consapevoli che porterete il virus, fate la vostra scelta nel silenzio assoluto delle istituzioni che parlano con le loro circolari». Inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio: i pazienti trasferiti nell’istituto avevano sintomi del ...

sole24ore : #Coronavirus, allarme di #Fipe: 50mila #negozi a rischio fallimento, 300mila posti in pericolo… - Agenzia_Ansa : Nuovo allarme della Fipe: 'A rischio 50mila imprese' #ANSA - LaStampa : Il sindacato degli infermieri protesta: “Assurdo e intollerabile”. Chiesta un’indagine da parte della Regione. Sul… - Efisio31251859 : RT @giamma71: - _elysun : RT @sole24ore: #Coronavirus, allarme di #Fipe: 50mila #negozi a rischio fallimento, 300mila posti in pericolo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme

Il Messaggero Salute

L'allarme nasce da una eliberazione del Comune di Sorso finalizzata ... per il trasferimento di pazienti al pronto soccorso dell'ospedale di Sassari. COVID-19. Anche oggi la Sardegna non registra ...Cresce l’allarme per il contagio da coronavirus nella Regione amazzonica brasiliana. Lo Stato brasiliano di Amazonas, infatti, conta ormai quasi 2mila contagi e oltre 160 decessi, in gran parte nella ...