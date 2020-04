Ceferin | «Meglio giocare senza pubblico | che non farlo»

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il presidente della UEFA, Aleksander, ha parlato a Il Corriere della Sera della stagione in corso e delle prospettive per il futuro.ha spiegato di essere ottimista nei confronti della possibilità di portare a termine la stagione. «La priorità è la salute di tifosi, giocatori e dirigenti. Sono ottimista di natura, credo ci siano … L'articolo: «, che non» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Corriere : Ceferin, presidente Uefa: «La gente ha bisogno di calcio, pronti a giocare negli stadi vuoti» - contrasti_sport : RT @Corriere: Ceferin, presidente Uefa: «La gente ha bisogno di calcio, pronti a giocare negli stadi vuoti» - archistadia : RT @Corriere: Ceferin, presidente Uefa: «La gente ha bisogno di calcio, pronti a giocare negli stadi vuoti» - CalcioYuri : #Ceferin : 'Porte chiuse? All’inizio sì, ma è meglio giocare senza spettatori che non farlo affatto. Il calcio ripo… - Noovyis : (Ceferin: “Piuttosto che non giocare, meglio riprendere senza spettatori”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin Meglio

Aspettare la luce verde delle autorità Porte chiuse inevitabili per Ceferin: ”All' inizio sì ma è meglio giocare senza spettatori che non farlo affatto. Il calcio riporterebbe nelle case dei tifosi ...Potremmo dover riprendere senza spettatori, ma la cosa più importante credo sia giocare le partite. E' meglio giocare senza spettatori piuttosto che non farlo proprio". Lo ha detto il presidente ...