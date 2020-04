Calciomercato Milan, caccia al sostituto di Donnarumma: i nomi in lizza (Di lunedì 20 aprile 2020) Calciomercato Milan, Gigio Donnarumma sembra destinato a lasciare il Milan alla fine di questa stagione: la situazione Gigio Donnarumma sempre più lontano dal Milan. Questo sembra il destino del portiere classe 1999: rinnovo bloccato e diversi club su di lui, primo fra tutti il Chelsea. Il Milan vorrebbe almeno 50 milioni per il suo portiere. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Milan guarda in Italia per il sostituto. Sono quattro i nomi in lizza: Pierluigi Gollini dell’Atalanta, Musso dell’Udinese, Cragno del Cagliari e Meret del Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato : Juve-Milik - c’è la contropartita di Paratici. Roma su Pedro - Icardi-Milan : tutta la verità

