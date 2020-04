Ultime Notizie Roma del 19-04-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio riapertura macchia di leopardo tra le grandi aziende italiane dei settori autorizzati Lunedì 20 aprile ad esempio Fincantieri ma in modo graduale inizialmente sull’attività più necessarie ma da alcuni siti produttivi arriva L’opposizione dei sindacati per lunedì riprende Gucci però solo laboratorio prototipi pelletterie calzature di Scandicci grazie a un accordo per la sicurezza con la consulenza della virologo burioni cancelli aperti anche allo stabilimento Electrolux di Porcia qualche giorno in più ma di apertura imminente della Whirlpool Ferrari e natività solo per le f.cia farebbe ripartire Se fosse prima del 4 maggio P stabilimenti di Mirafiori e mezzi Intanto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...