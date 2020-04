Tg1 | bufera per servizio su laboratorio Wuhan Video | Liguori “Io ora un pazzo ma”

Ultime Notizie dalla rete : Tg1 bufera

Il Sussidiario.net

L’ipotesi che il coronavirus sia sfuggito da un laboratorio di Wuhan torna d’attualità anche in tv. Il tema è stato affrontato anche al Tg1, che ha realizzato un servizio per l’edizione delle 13.30 di ...Politica - Nell'attesa che in Commissione Vigilanza vengano sentiti lo stesso Foa e l'AD, Fabrizio Salini , oltre ai direttori dei tg, a chiedere con forza la testa del presidente messo al vertice di ...