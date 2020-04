Quando parla Giuseppe Conte? Orario discorso, data, programma, tv e streaming. Appuntamento alla Camera, ipotesi post Consiglio dei Ministri (Di domenica 19 aprile 2020) Giuseppe Conte ha parlato all’Italia per l’ultima volta il 10 aprile, con il rinnovo delle misure di Contenimento fino al 3 maggio, iniziando però anche a parlare della Fase 2. Il prossimo discorso di Conte già calendarizzato è quello di martedì 21 aprile alla Camera dei Deputati, dove alle 17.00 ci sarà il consueto punto della situazione al ramo del parlamento. Intanto però è possibile che il Premier parli alla Nazione in diretta tv già domani sera, lunedì 20 aprile, in prima serata, presumibilmente alle ore 21.00, Quando potrebbe anche essere anticipata la firma di un nuovo DPCM che potrebbe dare il la alla Fase 2 della lotta alla pandemia. COSA DIRA’ Giuseppe Conte? Nel discorso alla Camera il Premier informerà il ramo del parlamento sulle attività svolte nelle ultime settimane, tracciando ... Leggi su oasport Discorso Giuseppe Conte - quando parla il Premier? Data - orario - programma - tv - streaming : appuntamento in Parlamento

Quando parla Giuseppe Conte? Verso un discorso lunedì 20 aprile. Possibile orario - tv - streaming

