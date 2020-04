Le ambizioni dell'ex Tonelli: "Spero di restare alla Samp. Voglio l'Europa con questa maglia" (Di domenica 19 aprile 2020) L'ex difensore del Napoli Lorenzo Tonelli, attuale calciatore della Sampdoria ha risposto alle domande dei tifosi sui social affermando di voler restare in maglia blucerchiata: "restare alla Sampdoria sarebbe molto bello per me. Leggi su tuttonapoli "L'oro della Turchia". Il business dell'edilizia come guida alle ambizioni di Erdogan (Di domenica 19 aprile 2020) L'ex difensore del Napoli Lorenzo, attuale calciatoredoria ha risposto alle domande dei tifosi sui social affermando di volerin maglia blucerchiata: "doria sarebbe molto bello per me.

eliasoregaroli : Su @calciofemita la mia analisi sulla stagione dell'@ACF_Womens, attualmente seconda in #SerieA @FIGCfemminile - Homers_howl : RT @ubaldo_angelo: @MariComp75 concordo. Anche se, come per lo scoppio del giustizialismo che ha lacerato e sta lacerando il Paese, le port… - scatto_da_fermo : RT @ubaldo_angelo: @MariComp75 concordo. Anche se, come per lo scoppio del giustizialismo che ha lacerato e sta lacerando il Paese, le port… - ubaldo_angelo : @MariComp75 concordo. Anche se, come per lo scoppio del giustizialismo che ha lacerato e sta lacerando il Paese, le… - yccade : Se la prossima settimana non passeranno gli #eurobond; @matteosalvinimi, @berlusconi e il #M5S avranno sulla coscie… -

Ultime Notizie dalla rete : ambizioni dell Le ambizioni dell'ex Tonelli: "Spero di restare alla Samp. Voglio l'Europa con questa maglia" Tutto Napoli Le ambizioni dell'ex Tonelli: "Spero di restare alla Samp. Voglio l'Europa con questa maglia"

L'ex difensore del Napoli Lorenzo Tonelli, attuale calciatore della Sampdoria ha risposto alle domande dei tifosi sui social affermando di voler restare in maglia blucerchiata: "Restare alla Sampdoria ...

Mandragora alla Roma?/ Calciomercato, la carta decisiva può essere Cristante

La cifra per riacquistare Mandragora non è certamente bassa ma, considerati i prezzi che girano oggi, è in linea con quelle che sono le potenzialità del ragazzo, ormai un titolare fisso e che potrebbe ...

L'ex difensore del Napoli Lorenzo Tonelli, attuale calciatore della Sampdoria ha risposto alle domande dei tifosi sui social affermando di voler restare in maglia blucerchiata: "Restare alla Sampdoria ...La cifra per riacquistare Mandragora non è certamente bassa ma, considerati i prezzi che girano oggi, è in linea con quelle che sono le potenzialità del ragazzo, ormai un titolare fisso e che potrebbe ...