Coronavirus | stabile l' aumento dei contagi 433 morti in un giorno

(Di domenica 19 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza: nelle ultime 24 ore sono guarite 2.128 persone. Si conferma il calo di pazienti nelle terapie intensive. 486 nuovi malati I decessi scendono, per il secondoconsecutivo, sotto le 500 unità: nelle ultime 24 ore sono morte 433 persone (ieri le vittime erano 482) che portano il totale a 23.660.Prosegue la frenata delo e continua il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi, in terapia intensiva si contano 2.635 pazienti, 98 meno di ieri. In leggeroinvece il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 25.033 persone (+26). Resta alto il numero dei guariti: oggi si registrano altre 2.128 unità che fanno salire il totale a 47.055 (ieri +2.200). Ad oggi, ci sono 108.257 positivi nel Paese con undi 486 unità (ieri si erano registrati 809 nuovi casi). ...