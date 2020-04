Coronavirus, Brusaferro: “No a orari di punta e a mezzi e strade affollati. Dovremo convivere per mesi con Sars-CoV 2” (Di domenica 19 aprile 2020) Addio agli orari di punta, “dimentichiamo strade e mezzi pubblici affollati”. Bisogna “riprogettare le giornate” perché col Coronavirus Dovremo convivere “per mesi”, quindi le fasi della ripresa vanno misurati con cautela, con la priorità di investire “su medicina territoriale e ospedali. Solo così la riapertura sarà sostenibile”. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, in un’intervista al Corriere della sera parla di quella che sarà la ‘fase 2’ nelle settimane a venire, ora l’emergenza Coronavirus è alle spalle. Precisa che la scuola “è un tema che prenderemo in considerazione in un secondo momento” e per l’estate “non si può pensare ad aree affollate”. “La parola chiave è ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Brusaferro : “In Fase 2 no a orari di punta e mezzi pubblici affollati”

