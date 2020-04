Buzzi | un ironista con la grazia del compatire

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 19 aprile 2020) Giusto vent’anni fa, sempre da queste colonne, lamentavo la più completa assenza dei libri di Aldodai cataloghi degli editori. Era da poco uscito, per Ponte alle Grazie, La lattuga di Boston. Diario di un attimo, e però mi domandavo come mai risultassero praticamente introvabili il Taccuino dell’aiuto regista (1946), Quando la pantera rugge (1972), Piccolo diario americano (1974), L’uovo alla kok (1979), Andata & ritorno (1984), Viaggio in Terra delle mosche e altri viaggi (1987), Cechov a Sondrio … Continua L'articolo, uncon ladelproviene da il manifesto.