Ultim’ora, Conte: “Lunedì prossimo nessuna riapertura” (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFanno sapere fonti di Palazzo Chigi, le notizie sin qui filtrate circa l’apertura di attività produttive o l’allenamento di misure restrittive per lunedì prossimo sono prive di fondamento. Per la settimana prossima rimangono in vigore le misure già previste, che scadono il 3 maggio, e non è prevista nessuna modifica. Gli effetti positivi di Contenimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare ma non sono tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l’abbassamento della soglia di attenzione. Per tutto il pomeriggio il Presidente del Consiglio e alcuni Ministri hanno incontrato una delegazione del comitato tecnico-scientifico e del comitato di esperti in campo economico e sociali di recente istituzione. Si sta lavorando a un programma nazionale che possa consentire una ripresa di ... Leggi su anteprima24 Ultim’ora - Conte sta per parlare agli italiani : le anticipazioni

Ultim'ora - Conte ha annullato la conferenza stampa : cosa è successo

