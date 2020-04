“Possiamo farlo quando vuoi…”: Lorella Cuccarini spiazza Alberto Matano a La vita in diretta (Di sabato 18 aprile 2020) Lorella Cuccarini e Alberto Matano felici per il week-end Nell’ultimo appuntamento settimanale de La vita in diretta in onda venerdì 17 aprile 2020, in studio c’era una particolare frenesia da parte degli addetti ai lavori. A quanto pare i poche tecnici presenti erano felici dell’arrivo del week-end. Nella seconda parte del contenitore, ovvero quella dopo Il Paradiso delle Signore 4, Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono tornati a parlare dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. In particolare la soubrette romana ha menzionato la famosa Fase 2 dell’epidemia. La donna ha spiegato che noi italiani la vediamo come una sorta di miraggio. A quel punto ha preso la parola l’ex volto del Tg1 per dire: “Qui in studio, invece, tutti vedono il weekend come un miraggio! Oggi c’è una certa allegria…”. Era riferito alle ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 18 aprile 2020)felici per il week-end Nell’ultimo appuntamento settimanale de Lain diretta in onda venerdì 17 aprile 2020, in studio c’era una particolare frenesia da parte degli addetti ai lavori. A quanto pare i poche tecnici presenti erano felici dell’arrivo del week-end. Nella seconda parte del contenitore, ovvero quella dopo Il Paradiso delle Signore 4,sono tornati a parlare dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. In particolare la soubrette romana ha menzionato la famosa Fase 2 dell’epidemia. La donna ha spiegato che noi italiani la vediamo come una sorta di miraggio. A quel punto ha preso la parola l’ex volto del Tg1 per dire: “Qui in studio, invece, tutti vedono il weekend come un miraggio! Oggi c’è una certa allegria…”. Era riferito alle ...

