Marcello Cesena si è sposato, Jean Claude di Sensualità a Corte a nozze con Alessandro Iovine (Di sabato 18 aprile 2020) Il comico genovese si è unito al compagno Alessandro Iovine, con una cerimonia senza pubblico, indossando guanti e mascherine, in una Roma deserta. Cesena è noto soprattutto per aver diretto e interpretato i divertenti sketch di Sensualità a Corte visti per anni dei programmi della Gialappa's Band. Leggi su gossip.fanpage Marcello Cesena e Alessandro Iovine si sono sposati : l’annuncio

Marcello Cesena | il comico si è sposato oggi a Roma con il suo compagno

Marcello Cesena si è sposato : per Jean Claude fiori d'arancio e mascherine (Di sabato 18 aprile 2020) Il comico genovese si è unito al compagnoIovine, con una cerimonia senza pubblico, indossando guanti e mascherine, in una Roma deserta.è noto soprattutto per aver diretto e interpretato i divertenti sketch di Sensualità avisti per anni dei programmi della Gialappa's Band.

hiddlespudding : RT @radio_zek: “Non volevamo ricordare questi giorni solo per la pandemia ma anche per qualcosa di bello”. Così Marcello Cesena (il Jean-Cl… - BlueBandit_16 : RT @radio_zek: “Non volevamo ricordare questi giorni solo per la pandemia ma anche per qualcosa di bello”. Così Marcello Cesena (il Jean-Cl… - marti7557 : RT @radio_zek: “Non volevamo ricordare questi giorni solo per la pandemia ma anche per qualcosa di bello”. Così Marcello Cesena (il Jean-Cl… - gaytalia : Marcello Cesena ha sposato il compagno Alessandro Iovine - globne : Marcello Cesena ha sposato il compagno Alessandro Iovine: Marcello Cesena, conosciuto soprattutto per il personaggi… -