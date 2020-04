Khloe Kardashian congela gli ovuli, secondo figlio in arrivo? - (Di sabato 18 aprile 2020) Ludovica Marchese Pur con qualche esitazione, Khloe Kardashian ha ceduto alle pressioni di Kris Jenner e alla fine ha congelato i propri ovuli nel caso in futuro volesse dare un compagno di giochi alla figlia True Non è mai stato un mistero: Khloe Kardashian ama le famiglie numerose e fina da piccola ha sempre desiderato avere tanti figli. Purtroppo, però, i suoi uomini le hanno dato non pochi dispiaceri, rendendola vittima di alcuni tradimenti dei quali si è parlato su tutte le riviste di gossip. Così, nell’attesa che arrivi l’uomo giusto che sappia renderla felice, Khloe ha deciso di preservare la fertilità congelando i propri ovuli. In questo modo, potrà avere figli suoi anche in età più avanzata, quando avrà trovato l’uomo della sua vita ma rimanere incinta naturalmente sarà molto ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 aprile 2020) Ludovica Marchese Pur con qualche esitazione,ha ceduto alle pressioni di Kris Jenner e alla fine hato i proprinel caso in futuro volesse dare un compagno di giochi alla figlia True Non è mai stato un mistero:ama le famiglie numerose e fina da piccola ha sempre desiderato avere tanti figli. Purtroppo, però, i suoi uomini le hanno dato non pochi dispiaceri, rendendola vittima di alcuni tradimenti dei quali si è parlato su tutte le riviste di gossip. Così, nell’attesa che arrivi l’uomo giusto che sappia renderla felice,ha deciso di preservare la fertilitàndo i propri. In questo modo, potrà avere figli suoi anche in età più avanzata, quando avrà trovato l’uomo della sua vita ma rimanere incinta naturalmente sarà molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Khloe Kardashian Khloe Kardashian congela gli ovuli, secondo figlio in arrivo? ilGiornale.it Lamar Odom: “Ho usato un pene finto per superare l’antidoping alle Olimpiadi”

ROMA – Lamar Odom, ex campione della Nba vincitore di due anelli con i Lakers, ha svelato dei numerosi retroscena sulla sua vita. Ai microfoni di Marca, l’ex compagno di Khloé Kardashian, ha ...

Lamar Odom si confessa: “Ho usato un pene finto per superare l’antidoping alle Olimpiadi”

Ho fatto sesso con sei donne in media a settimana e sempre senza protezione, quindi ho dovuto pagare molti aborti per tutta la vita". Un retroscena molto forte anche sulla relazione con Khloé ...

ROMA – Lamar Odom, ex campione della Nba vincitore di due anelli con i Lakers, ha svelato dei numerosi retroscena sulla sua vita. Ai microfoni di Marca, l'ex compagno di Khloé Kardashian, ha ...Ho fatto sesso con sei donne in media a settimana e sempre senza protezione, quindi ho dovuto pagare molti aborti per tutta la vita". Un retroscena molto forte anche sulla relazione con Khloé ...