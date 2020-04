Coronavirus: Regione siciliana programma uso acqua invasi (Di sabato 18 aprile 2020) Palermo, 18 apr. (Adnkronos) – Un’attenta programmazione delle risorse idriche presenti negli invasi della Sicilia per scongiurare, specialmente in vista della stagione estiva, disagi per la popolazione ed eventuali ripercussioni per gli agricoltori. Attraverso l’Autorità di bacino, costituita dopo il suo insediamento, il governo Musumeci ha impartito una direttiva a tutti gli enti gestori per fissare priorità e regole nella distribuzione dell’acqua. “Alla luce dell’attuale emergenza sanitaria – spiega il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci – non potremo permetterci di operare alcuna riduzione dell’acqua destinata all’uso potabile. In alcuni territori della nostra Isola, invece, sarà necessario procedere a una diminuzione dei quantitativi destinati alle campagne. Da qui la ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - il lockdown? Per una Regione in Italia “non esiste più”

Coronavirus - al Trivulzio “agghiacciante malasanità”. Inchiesta sulla Regione Lombardia

Coronavirus : Pd - 'Regione dica perché pazienti trasferiti in fiera Milano' (Di sabato 18 aprile 2020) Palermo, 18 apr. (Adnkronos) – Un’attentazione delle risorse idriche presenti neglidella Sicilia per scongiurare, specialmente in vista della stagione estiva, disagi per la popolazione ed eventuali ripercussioni per gli agricoltori. Attraverso l’Autorità di bacino, costituita dopo il suo insediamento, il governo Musumeci ha impartito una direttiva a tutti gli enti gestori per fissare priorità e regole nella distribuzione dell’. “Alla luce dell’attuale emergenza sanitaria – spiega il presidente dellaNello Musumeci – non potremo permetterci di operare alcuna riduzione dell’destinata all’uso potabile. In alcuni territori della nostra Isola, invece, sarà necessario procedere a una diminuzione dei quantitativi destinati alle campagne. Da qui la ...

fanpage : La proposta del Presidente della Regione Emilia Romagna Che ne pensate? - you_trend : ?? #Coronavirus, il trend dei casi totali regione per regione ?? Le regioni arancioni/rosse (solo #Piemonte e… - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: noi non terremo in piedi un minuto in più, ma nemmeno un minuto in meno, le misure restrittive per… - agilex2 : @AlRobecchi @FontanaPres @GiulioGallera Regione Lombardia ricevette dal governo l'allarme coronavisus il 23 gennaio… - thekiki71 : RT @fanpage: La proposta del Presidente della Regione Emilia Romagna Che ne pensate? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regione Coronavirus, Regione e prefettura-Ats: il giallo dei numeri diversi La Gazzetta di Mantova Lnd Sicilia, Lo Presti: “Ecco le nostre proposte per salvare il calcio di base”

In piena emergenza coronavirus ecco la lettera aperta indirizzata alle società dal presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, Santino Lo Presti. Di seguito il testo integrale della missiva. ...

Covid 19, appello dei centri antiviolenza abruzzesi: “Individuiamo strutture alternative”

Il Centro Antiviolenza dell’Aquila “La Libellula e casa Rifugio” di Sulmona”, “Alpha” di Chieti; “Non sei sola” di Ortona; “La Fenice” di Teramo, la “Casa delle donne” della Marsica e “Ananke” di ...

In piena emergenza coronavirus ecco la lettera aperta indirizzata alle società dal presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, Santino Lo Presti. Di seguito il testo integrale della missiva. ...Il Centro Antiviolenza dell’Aquila “La Libellula e casa Rifugio” di Sulmona”, “Alpha” di Chieti; “Non sei sola” di Ortona; “La Fenice” di Teramo, la “Casa delle donne” della Marsica e “Ananke” di ...