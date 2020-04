Coronavirus: portano la figlia a fare una visita dopo un trapianto di midollo osseo e vengono multati, arrivano le scuse della polizia (Di sabato 18 aprile 2020) Stavano portando la loro figlioletta da Grosseto a Pisa per una visita di controllo dopo un trapianto di midollo osseo, quando una pattuglia della polizia stradale li ha fermati: per gli agenti il motivo del viaggio, evidentemente, non è risultato sufficiente a giustificare lo spostamento dato che li hanno sanzionati con una multa da 533 euro per il mancato rispetto delle normative anti contagio (contestato il fatto che un solo genitore, e non entrambi, avrebbe dovuto accompagnare la piccola alla visita). E’ accaduto lungo la statale Aurelia nei pressi del Romito, non lontano da Livorno. Protagonista una coppia di Grosseto che stava accompagnando la bimba di otto anni – insieme al fratellino – all’ospedale Santa Chiara di Pisa dove era in programma una visita di controllo prevista dopo un trapianto avvenuto la scorsa estate per curare una leucemia ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : portano la figlioletta a fare una visita dopo un trapianto di midollo osseo - multati dalla Polizia

