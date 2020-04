Coronavirus: Brescia, ‘168 morti in Rsa per Ats, procura apre 9 fascicoli’ (Di sabato 18 aprile 2020) Milano, 18 apr. (Adnkronos) – “Nelle case di riposo Bresciane 168 anziani sono deceduti con tampone Covid positivo, ma contando anche gli ospiti che sono morti senza che fossero sottoposti ad alcun esame, le vittime superano quota 500”. Lo riporta il Giornale di Brescia. “Un numero impressionante se si pensa che complessivamente sono circa 6.900 i posti letto presenti nelle case di riposo Bresciane”. Questa la fotografia che deriva dai dati che “ieri le Ats competenti per la provincia hanno consegnato alla procura. Al momento sono nove i fascicoli aperti dai magistrati di via Lattanzio Gambara in merito alla pandemia, e il numero di quelli legati alle Rsa sembra destinato a lievitare sulla scorta di esposti presentati da parenti e familiari di anziani scomparsi”, si legge nella versione online del quotidiano. L'articolo Coronavirus: ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Brescia - assegnati buoni alimentari a 1.300 famiglie

Coronavirus : direttore Giornale Brescia - ‘città ha reagito a paura col fare - ora ripartire’

Coronavirus : direttore Giornale Brescia - 'città ha reagito a paura col fare - ora ripartire' (2) (Di sabato 18 aprile 2020) Milano, 18 apr. (Adnkronos) – “Nelle case di riposone 168 anziani sono deceduti con tampone Covid positivo, ma contando anche gli ospiti che sonosenza che fossero sottoposti ad alcun esame, le vittime superano quota 500”. Lo riporta il Giornale di. “Un numero impressionante se si pensa che complessivamente sono circa 6.900 i posti letto presenti nelle case di riposone”. Questa la fotografia che deriva dai dati che “ieri le Ats competenti per la provincia hanno consegnato alla. Al momento sono nove i fascicoli aperti dai magistrati di via Lattanzio Gambara in merito alla pandemia, e il numero di quelli legati alle Rsa sembra destinato a lievitare sulla scorta di esposti presentati da parenti e familiari di anziani scomparsi”, si legge nella versione online del quotidiano. L'articolo: ...

fattoquotidiano : Coronavirus, morte 22 donne ospiti in una casa per disabili psichici a Pontevico (Brescia) - sole24ore : Cresce il contagio da coronavirus nel milanese con 325 nuovi casi, di cui 144 in città per un totale di 14.675 (6.0… - SkyTG24 : Coronavirus, facciata degli Spedali Civili di Brescia si illumina con il tricolore. FOTO - ArmanoElio : La #Lombardia e il suo #virus. #Covid_19 #Bergamo #Brescia #Milano #coronavirus @FontanaPres @Corriere… - Corriere : In Lombardia il 23 aprile partiranno i test sierologici. Si comincia da Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona, e dopo qu… -