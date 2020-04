Cagliari | Simeone | la generosità difensiva dell’argentino

(Di sabato 18 aprile 2020) Dopo un grande inizio, sia ilchesono calati molto. Tuttavia, l’argentino fa un gran lavoro in faseIn zona gol, il Cholitonon è di certo il giocatore più cinico del mondo. Segna meno delle occasioni che crea. Tuttavia, in fase di non possesso lavora bene, dando generosità e intensità alla squadra. D’altronde, Maran chiedeva anche alle proprie punte di sacrificarsi. Un dato significativo:è la prima punta del campionato con più contrasti vinti (20) e la seconda per intercetti (9). Insomma, si tratta di un calciatore che si dà molto da fare senza palla. Leggi su Calcionews24.com

zazoomnews : Cagliari Simeone: l’argentino è poco cinico in zona gol - #Cagliari #Simeone: #l’argentino - teoserenelli : RT @Comotevaok: #CAGLIARI | Giovanni Simeone, delantero, en @Comotevaok por @RadioDelPlata. - Comotevaok : #CAGLIARI | Giovanni Simeone, delantero, en @Comotevaok por @RadioDelPlata. - CagliariNews24 : ?? #Cagliari, il pensiero di #Simeone ?? «Se il club non ha entrate i giocatori devono farsi da parte» -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Simeone

Calcio News 24

Dopo un grande inizio, sia il Cagliari che Simeone sono calati molto. Tuttavia, l’argentino fa un gran lavoro in fase difensiva In zona gol, il Cholito Simeone non è di certo il giocatore più cinico ...Nuova sfida per il Cagliari negli eSports: Giovanni Simeone rappresenta i rossoblù per il torneo Waiting for eSerie A ...