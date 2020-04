Ascolti tv 17 aprile 2020 | vince Belle e Sebastien | New Moon sotto i 2mln

MovPopulistaIta : RT @susy43279731: Altri 559.000 Italiani hanno finalmente capito!!! #crollo #degli #ascolti del TG LA7 Il 10 aprile 1.821.000 (6.3%) Il 1… - zazoomblog : Ascolti Tv venerdì 17 aprile: testa a testa Belle e Sebastien e Puoi Baciare lo sposo sfida accesa tra NCIS e New M… - sergimagugliani : RT @susy43279731: Altri 559.000 Italiani hanno finalmente capito!!! #crollo #degli #ascolti del TG LA7 Il 10 aprile 1.821.000 (6.3%) Il 1… - zazoomblog : Ascolti Tv venerdì 17 aprile: testa a testa Belle e Sebastien e Puoi Baciare lo sposo sfida accesa tra NCIS e New M… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera, Belle & Sebastien vs Puoi baciare lo sposo | Auditel 17 aprile 2020 -

Ascolti aprile Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ascolti aprile