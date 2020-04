Allenare i tricipiti in quarantena è possibile? Consigli per farlo al meglio

Leggi su chenews

(Di sabato 18 aprile 2020) Durante questi lunghi giorni ditutti noi proviamo a tenerci in forma, ma come possiamo: ecco alcuniutili Allenamenti, Fonte foto: PixabayIn questi lunghissimi giorni ditutti noi proviamo a tenerci in allenamento dal momento che non possiamo fare sport e in alcune regioni italiane non è permesso nemmeno il jogging. Oltre adglutei, cosce ed addome, cerchiamo anche di tenere i nostritonici ed in forma soprattutto perché, anche se non ce ne rendiamo conto, questi muscoli sono tra quelli più utilizzati. Anche se ci troviamo in casa possiamoil tricipite con una semplice sedia: ecco come fare e soprattutto qual è la giusta posizione da tenere per evitare danni. Tutti noi abbiamo una sedia in casa per poter far lavorare le nostre braccia. I vari passaggi sono molto ...