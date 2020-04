“Un segno di Dio”, così i terroristi sfruttano il Covid-19 (Di venerdì 17 aprile 2020) “Un atto di Dio contro i nemici dell’Islam”. Così i gruppi terroristici – in particolare Al Qaeda, l’Is e i talebani – descrivono la pandemia di Covid-19 che sta mettendo in ginocchio la maggior parte dei Paesi del mondo. Sempre vigili su quanto accade intorno a loro, fin dai primi segni di diffusione del virus queste organizzazioni estremiste hanno messo in guardia i loro seguaci dal pericolo di contrarre la malattia. Già lo scorso gennaio, lo Stato Islamico elargiva ai propri seguaci consigli e indicazioni in merito alle misure igieniche da adottare per evitare il contagio. Il Covid-19 nella retorica islamista Dopo un iniziale periodo di smarrimento e preoccupazione, i gruppi terroristici sono riusciti a inserire il Covid-19 all’interno della loro narrazione religiosa, trasformando la pandemia in un importante strumento per ... Leggi su it.insideover (Di venerdì 17 aprile 2020) “Un atto di Dio contro i nemici dell’Islam”. Così i gruppici – in particolare Al Qaeda, l’Is e i talebani – descrivono la pandemia di-19 che sta mettendo in ginocchio la maggior parte dei Paesi del mondo. Sempre vigili su quanto accade intorno a loro, fin dai primi segni di diffusione del virus queste organizzazioni estremiste hanno messo in guardia i loro seguaci dal pericolo di contrarre la malattia. Già lo scorso gennaio, lo Stato Islamico elargiva ai propri seguaci consigli e indicazioni in merito alle misure igieniche da adottare per evitare il contagio. Il-19 nella retorica islamista Dopo un iniziale periodo di smarrimento e preoccupazione, i gruppici sono riusciti a inserire il-19 all’interno della loro narrazione religiosa, trasformando la pandemia in un importante strumento per ...

