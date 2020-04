Terzo settore, ma non l'ultimo (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Terzo settore sta soffrendo enormemente a causa della pandemia. Si contano molti morti tra i suoi operatori e volontari. La chiusura totale o parziale di diversi servizi richiede un urgente ripensamento di molte attività. C’è poi grande incertezza sul futuro.Alla sospensione dei servizi diurni di welfare si è iniziato a fare fronte, autorizzando le pubbliche Amministrazioni a riconoscere i pagamenti già previsti a condizione di riconvertirne in questi mesi le attività e di essere pronti alla ripartenza. Tuttavia occorre completare la trattativa con i Comuni per ristorarli delle molte mancate entrate, così da consentire più facilmente il pagamento dei corrispettivi. E serve assicurare finalmente un’ampia e continua disponibilità dei dispositivi di protezione.Per ridurre una così grande incertezza, occorre ... Leggi su huffingtonpost Procedure - banche - digitale e Terzo Settore : le 4 urgenze del governo se non vuole fallire

