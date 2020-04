Parenzo insulta in diretta la Lombardia, Cruciani nota qualcosa: "Sul suo terrazzo romano...". Spunta il cameriere di colore? (Di venerdì 17 aprile 2020) "Ma come si fa ad affidare la riapertura alla Lombardia?". David Parenzo, a Tagadà, pontifica di coronavirus, lockdown e Fase 2 dalla sua bella terrazza romana. Ovviamente, sparando a zero sul governatore Attilio Fontana e sulla Lega. Il sodale Giuseppe Cruciani, che insieme a lui conduce La Zanzara su Radio 24, lo sbertuccia in diretta qualche ora dopo. Mentre la maggior parte degli italiani è costretta a passare la quarantena tappata in casa, Parenzo, da buon campione dei radical-chic, si concede il lusso di collegarsi con La7 "dal suo terrazzino nel quartiere Prati". "È una terrazza, quale terrazzino", lo corregge Parenzo. Autoironico, o forse genuinamente spocchioso? Sta di fatto che Cruciani non si ferma, e infierisce riferendo di aver visto, durante il collegamento con Tiziana Panella, anche il cameriere del collega ("Aveva il polso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 aprile 2020) "Ma come si fa ad affidare la riapertura alla?". David, a Tagadà, pontifica di coronavirus, lockdown e Fase 2 dalla sua bella terrazza romana. Ovviamente, sparando a zero sul governatore Attilio Fontana e sulla Lega. Il sodale Giuseppe, che insieme a lui conduce La Zanzara su Radio 24, lo sbertuccia inqualche ora dopo. Mentre la maggior parte degli italiani è costretta a passare la quarantena tappata in casa,, da buon campione dei radical-chic, si concede il lusso di collegarsi con La7 "dal suo terrazzino nel quartiere Prati". "È una terrazza, quale terrazzino", lo corregge. Autoironico, o forse genuinamente spocchioso? Sta di fatto chenon si ferma, e infierisce riferendo di aver visto, durante il collegamento con Tiziana Panella, anche il cameriere del collega ("Aveva il polso di ...

