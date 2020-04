Migranti: in corso trasbordo dalla nave 'Alan Kurdi', in 146 trasferiti sulla Rubattino (Di venerdì 17 aprile 2020) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - E' in corso il trasbordo dei 146 Migranti a bordo della nave Alan Kurdi sul traghetto Rubattino della Tirrenia. Qui saranno sottoposti al tampone dal personale della Croce Rossa e resteranno in quarantena in attesa di essere poi redistributi nei paesi dell'Unione europea. Fino a ieri i Migranti a bordo erano 149 ma c'è stata una evacuazione medica per tre persone, mentre ieri uno ha tentato il suicidio. I Migranti sono a bordo da circa 11 giorni. Leggi su liberoquotidiano Migranti : in corso trasbordo dalla nave ‘Alan Kurdi’ - in 146 trasferiti sulla Rubattino

Salvini posta foto di chi chiede il soccorso dei migranti. Orfini : "È una medaglia"

