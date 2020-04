Mes | voto Parlamento Ue Caos Governo | Pd con FI | M5s con Lega-FdI contro Salva-Stati

borghi_claudio : Anche alla capigruppo del Senato con voto decisivo del M5S si impedisce di votare (nb, come si e' SEMPRE fatto) una… - Agenzia_Ansa : #Mes Salvini, fuorilegge chi va in Ue senza voto delle Camere #ANSA - DantiNicola : L'Europa c'è, e ci sono le sue istituzioni democratiche. Oggi con il voto in Europarlamento si traccia la strada gi… - ilbarone1967 : RT @AdryWebber: #MES Pd e 5S si spaccano nel voto al parlamento di #Bruxelles ...tanto per dare un assaggio di quel che potrà succedere, i… - Valnao : RT @m_spagna: #Borghi ormai riconosciuto mondialmente come arrampicatore di specchi umidi meno abile, viene redarguito dai suoi sul voto di… -

Mes voto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mes voto