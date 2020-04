In ospedale con macchie sulla pelle Un nuovo sintomo per il Covid-19?

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto a Bari. Il paziente è un ragazzino di 12 anni. Il reparto in cui era ricoverato è stato chiuso per la sanificazione Non aveva i sintomi tipici del coronavirus. "Non aveva febbre alta, ma delle manifestazioni cutanee", fanno sapere a "ilGiornale.it" dall'"Giovanni XXIII" di Bari, "ed è risultato positivo al tampone". Si tratta di un ragazzino di 12 anni ricoverato in uno dei reparti del nosocomio barese che aveva solo dei brufoli sul corpo. Presentava, quindi, sintomi che non facevano per nulla pensare ad uncaso di contagio dal virus. Subito dopo il risultato dell'esame sono stati identificati gli operatori sanitari che sono stati a contatto stretto con il paziente ed il reparto è stato chiuso per poche ore per essere sanificato. I due pazienti che erano ricoverati nello stesso reparto del ...