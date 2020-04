Il coronavirus non ferma la radio: ci tiene compagnia in casa e ci fa sentire uniti (Di venerdì 17 aprile 2020) La radio resiste all’emergenza coronavirus, rimanendo amica degli italiani anche durante il lockdown. È quello che emerge dai numeri della ricerca L’ascolto della radio ai tempi del Covid-19, realizzata dall’Istituto GfK e commissionata da Ter-Tavolo Editori radio, società che cura la rilevazione degli indici di ascolto radiofonici in Italia, costituita dalla quasi totalità delle emittenti pubbliche e private, nazionali e locali della radiofonia italiana. Il fine dello studio è stato quello di misurare il cambiamento negli ascolti prima e durante l’emergenza Covid-19, dal 27 gennaio al 6 aprile.Le cifre confermano che le misure restrittive per contrastare l’epidemia hanno cambiato le nostre abitudini lavorative e quotidiane, ma non il nostro desiderio di intrattenerci grazie alla radio, anche rimanendo a casa. Infatti, ... Leggi su huffingtonpost Esclusivo TPI – Coronavirus - lavoratori finiti in terapia intensiva e giovani ricattati : così la Dalmine in Lombardia ha tenuto aperte anche le attività produttive non essenziali. Gli operai : “Abbiamo paura di contagiare le nostre famiglie”

