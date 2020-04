Governatori scatenati | sulla fase 2 scoppia un caos istituzionale

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) Da Nord a Sud regna la confusione. Le Regioni procedono in ordine sparso, senza alcun coordinamento, e ogni ora c’è un governatore che alza il dito e fa una fuga in avanti o indietro, a seconda delle necessità. Uno, nessuno, centomila. Ecco,riapertura, sull’allentamento della serrata, il disordinesembra essere la prassi e non si intravede nemmeno uno scorcio della tanta evocata unità nazionale. C’è chi desidera aprire tutto e subito, chi preferisce affidarsi agli scienziati, chi invoca la data del 4 maggio, e chi invece, leggi alla voce Vincenzo De Luca, è pronto a chiudere i confini del suo territorio. Altro che ordine sparso, qui siamo oltre. Così domani quando si riunirà l’ennesima cabina di regia che ha come scopo quello di fermare la guerra fra lo Stato e le Regioni, il trio Giuseppe ...