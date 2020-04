E ora che non giochiamo più | che cosa postiamo?

Marcozanni86 : Vedo che non si placa la voglia degli €uroinomani, di fronte al fallimento del loro fogno, di trovare un capro espi… - CarloCalenda : Intervento ESEMPLARE che finalmente tocca il punto: risorse proprie della UE e coraggio di proposta che fino da ora… - GassmanGassmann : ...diceva “aprire bar,discoteche, ristoranti” ...insomma i luoghi da lui principalmente frequentati con pizzicherie… - danititti : @kikiejiji @Segnoditerra1 @gelso02 @lagirasoleil @andrea76 A che ora che io sto in fila al supermercato ???? - nicola_gomiero : RT @CarloCalenda: Intervento ESEMPLARE che finalmente tocca il punto: risorse proprie della UE e coraggio di proposta che fino da ora la @v… -

Ultime Notizie dalla rete : ora che

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 apr - Atlantia accelera in Borsa e sale del 7% dopo essere entrata temporaneamente anche in asta di volatilita'. Il titolo e' il migliore del Ftse Mib e ...E questo nonostante si prosegua a pieno ritmo con i ricoveri per trapianto di midollo o per altre terapie che richiedono degenze lunghe”, spiega Corrado Tarella, Direttore della Divisione Ematologia d ...