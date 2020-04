Dzeko ricorda il piccolo Eman morto per un tumore: “Sei la mia ispirazione” (Di venerdì 17 aprile 2020) Il piccolo Eman Salic, giovanissimo calciatore bosniaco dell'OFK Mladost Ilidža ha perso la sua battaglia contro il cancro. Una notizia che ha profondamente addolorato il suo idolo Edin Dzeko che poco tempo fa lo aveva incontrato virtualmente in una videochiamata. Il centravanti della Roma gli ha dedicato un bellissimo messaggio sui social. Leggi su fanpage Roma - Dzeko ricorda la Champions : «Semifinale? Potevamo far meglio» (Di venerdì 17 aprile 2020) IlSalic, giovanissimo calciatore bosniaco dell'OFK Mladost Ilidža ha perso la sua battaglia contro il cancro. Una notizia che ha profondamente addolorato il suo idolo Edinche poco tempo fa lo aveva incontrato virtualmente in una videochiamata. Il centravanti della Roma gli ha dedicato un bellissimo messaggio sui social.

MarcoBeltrami79 : Dzeko ricorda il piccolo Eman morto per un tumore: 'Sei la mia ispirazione' - ilRomanistaweb : @EdDzeko ricorda il piccolo Eman scomparso per il cancro: 'Sei la mia ispirazione' ??'Non ho avuto il tempo di dir… - VoceGiallorossa : ??@EdDzeko ricorda il giovane calciatore Salic: 'Sei rimasto la mia ispirazione' #ASRoma #Vocegiallorossa #Dzeko - Ilmiomare2 : @interismo1908 @GarauPina @MiVisda Non lo so, parlavo del comportamento del Club che prima ce lo ha fatto trattare… - ItaSportPress : Mancini ricorda Dzeko al Manchester City: 'Certe volte era un rompi scatole. Avevamo 4 attaccanti titolari...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko ricorda Dzeko ricorda il piccolo Eman scomparso per il cancro: "Sei la mia ispirazione" Il Romanista Dzeko ricorda il piccolo Eman morto per un tumore: “Sei la mia ispirazione”

Sempre su Facebook, Edin Dzeko bomber della Roma e della nazionale della Bosnia, ha voluto ricordare con un commovente messaggio il suo tifoso, che aveva recentemente incontrato virtualmente in una ...

Dzeko ricorda il piccolo Eman scomparso per il cancro: "Sei la mia ispirazione"

Poco meno di un anno fa dovevamo vederci e incontrarci. Purtroppo la malattia ti ha fermato, perché ti ha costretto in un letto d'ospedale. Così ci siamo inviati un video messaggio. Lo ricordo come se ...

Sempre su Facebook, Edin Dzeko bomber della Roma e della nazionale della Bosnia, ha voluto ricordare con un commovente messaggio il suo tifoso, che aveva recentemente incontrato virtualmente in una ...Poco meno di un anno fa dovevamo vederci e incontrarci. Purtroppo la malattia ti ha fermato, perché ti ha costretto in un letto d'ospedale. Così ci siamo inviati un video messaggio. Lo ricordo come se ...