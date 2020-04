Coronavirus, fiori d’arancio per un’infermiera Covid: matrimonio “di venerdì 17 e in anno bisestile” in piena emergenza (Di venerdì 17 aprile 2020) E’ passata dalla prima linea del fronte Coronavirus all’altare: fiori d’arancio oggi per Giulia Ceccherini, infermiera dell’area Covid delle malattie infettive dell’ospedale di Livorno, che tolte di dosso tuta e dispositivi di protezione è convolata a nozze munita, come il marito, di mascherina chirurgica e fedi. Lo rende noto l’Asl Toscana nord ovest. Ad annunciarlo e’ stata lei stessa su Facebook: “Nel bel mezzo di una pandemia mondiale, di venerdì 17 e in anno bisestile ci siamo sposati”. “In questi giorni che generalmente per gli sposi sono presi dai frenetici preparativi per il giorno più bello – dice Chiara Pini, direttore assistenza infermieristica ospedale Livorno – Giulia ha sempre trovato modi e tempi per fare molto bene il suo lavoro, supportando le colleghe e soprattutto i ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : la Regione Toscana sosterrà le aziende dei fiori

La fioritura dei ciliegi nel mondo fermato dal coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fiori Coronavirus, è strage dei fiori: tonnellate di piante inviate al macero. Il 95% del mercato è crollato Il Messaggero Salute Coronavirus, i Pink Floyd mettono on line i loro concerti. Si comincia con 'Pulse' del 1995

La musica online a sostegno di chi è costretto a casa per cercare di scongiurare il contagio da coronavirus. Sono scesi in campo anche i Pink Floyd che, per intrattenere i fan, hanno scelto di rendere ...

Piante e fiori a domicilio grazie all’Istituto Agrario “Bellini”

TRECENTA (RO) - E così, ai tempi del Coronavirus, anche l’Istituto Agrario “Bellini” di Trecenta si organizza e pianifica le consegne a domicilio. Migliaia di piante da orto e da fiore sono state ...

