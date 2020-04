Coronavirus, a Vò Euganeo partono i test sierologici sui gatti (Di venerdì 17 aprile 2020) Dopo aver sottoposto a tampone per due volte i 3300 abitanti, adesso gli scienziati padovani analizzeranno i gatti di Vò Euganeo, primo focolaio italiano del Coronavirus Covid-19 (ora a contagio zero) insieme a Codogno. Un'equipe composta da quattro ricercatori dell'Università di Padova (sono coinvolti il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione e il Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute) e da un collega dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, con la supervisione dei Servizi Veterinari della Regione effettuerà un test sierologico sul sangue dei gatti domestici, per cercare gli anticorpi alla malattia. Un esame su base volontaria, grazie all'aiuto dei padroni, al quale si affiancherà l'utilizzo di campioni di sangue prelevati dai veterinari per altri motivi. "Faremo prelievi del sangue per comprendere se, in che modo e ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - a Vò Euganeo partono i test sierologici sui gatti

Coronavirus - la lezione di Vo’ Euganeo e Alzano : creare subito le zone rosse e tracciare i contatti dei malati

Peraltro in questi giorni gli stessi Consorzi di bonifica stanno chiedendo più acqua al Consorzio di bonifica di secondo grado Lessinio-Euganeo-Berico, il Leb ... entrate certe a chi lavora la terra ...

TRIESTE - Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, è contrario alla chiusura dei confini regionali nella fase due dell'emergenza Coronavirus. «In Friuli Venezia Giulia ...

