«Colpo Grosso» su Mediaset Extra, come e dove vedere Smaila e le ragazze Cin-Cin (Di venerdì 17 aprile 2020) E all’improvviso la rivelazione: con Colpo Grosso scoprimmo il Senza veli e niente fu come prima. Per la generazione che attraversava di corsa l’adolescenza negli Anni ’80 la conquista della seconda serata televisiva significò la scoperta di «Colpo Grosso», programma-cult dove ci si spogliava (per la prima volta) a favore di telecamera, sempre sorridendo con un che di teasing. Di scena soprattutto le celeberrime «ragazze cin-cin», che molto frequentarono i sogni degli italiani in quegli anni. Nostalgia canaglia per quegli anni ingenui e trasgressivi, ma solo un po’ e senza esagerare, sempre e comunque privi di quella volgarità che oggi è la cifra stilistica di molte trasmissioni ben oltre la questione del nudo e dell'erotismo. Il Colpo Grosso condotto in smoking di ordinanza da Umberto Smaila dal 1987 al 1991 - parliamo ... Leggi su gqitalia Colpo Grosso torna in tv : ecco quando. Cosa ne penseranno i ventenni di oggi?

“Adesso spogliarello”. Colpo grosso - il programma cult degli anni ’80 torna in tv con le sue ragazze Cin Cin

Torna “Colpo Grosso” - su Mediaset una maratona del sexy game con Umberto Smaila (Di venerdì 17 aprile 2020) E all’improvviso la rivelazione: conscoprimmo il Senza veli e niente fuprima. Per la generazione che attraversava di corsa l’adolescenza negli Anni ’80 la conquista della seconda serata televisiva significò la scoperta di «», programma-cultci si spogliava (per la prima volta) a favore di telecamera, sempre sorridendo con un che di teasing. Di scena soprattutto le celeberrime «cin-cin», che molto frequentarono i sogni degli italiani in quegli anni. Nostalgia canaglia per quegli anni ingenui e trasgressivi, ma solo un po’ e senza esagerare, sempre e comunque privi di quella volgarità che oggi è la cifra stilistica di molte trasmissioni ben oltre la questione del nudo e dell'erotismo. Ilcondotto in smoking di ordinanza da Umbertodal 1987 al 1991 - parliamo ...

MiChiamanoFia : Su #mediasetextra come siamo passati da 'Festivalbar story' a 'Colpo Grosso' non lo so ???? - patrizioc1 : Il problema più grosso dell’Italia sono gli italiani cretini che c’è ne abbiamo in numero incontrollato e i portato… - AriannaPioli : @MirkoRapis @mister606060 @VotersItalia Tiriamo un grosso colpo alla ceca ?! ... noi ... ???? - adrianobusolin : RT @FavalessaPiero: #staseraitalia E le parole di Di Maio rimbombano dappertutto.. è un tamtam.... 1500 miliardi regà! “E siamo apposto per… - FavalessaPiero : #staseraitalia E le parole di Di Maio rimbombano dappertutto.. è un tamtam.... 1500 miliardi regà! “E siamo apposto… -