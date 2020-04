Chi ama il fantasy non può non amare Il principe dei draghi (Di venerdì 17 aprile 2020) Arrivo tardi a questa serie animata creata per Netflix dallo studio statunitense Wonderstorm. Uscita nel 2018, complice le lunghe ore trascorse in ambiente domestico causa coronavirus, mi sono accorto della sua esistenza solo pochi giorni fa e l’ho divorata in breve tempo dalla prima all’ultima stagione – la terza. Ora, a digiuno da pochi giorni delle avventure di Callum, Rayla e compagnia, ne sento la mancanza come un tossico in crisi di astinenza e, grazie agli dei, sembra che la quarta stagione sia in arrivo su Netflix a fine maggio (anche se sulla data non c’è ancora nulla di ufficiale e addirittura erano rincorse voci di una possibile cancellazione, causa di dissidi interni allo studio di produzione). Che cos’ha di speciale Il principe dei draghi? Cosa aggiunge alle tante serie tv, ai tanti film, ai libri di genere fantasy che non si abbia ... Leggi su wired Palozzi : Coronavirus - Raggi chiarisca su sicurezza operatori Ama



