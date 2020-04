Von der Leyen ammette | “L’UE è stata assente con l’Italia | ora chiediamo scusa”

repubblica : ?? Von der Leyen: 'Giusto che la Ue chieda scusa all'Italia' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Von der Leyen: 'Ue chiede scusa all'Italia' #ANSA - HuffPostItalia : Von der Leyen: 'Sentite scuse all'Italia ma ora l'Europa c'è' - freeskipperIT : Il mea culpa della Ue. Von der Leyen chiede scusa all'Italia! - so_matic : RT @SenzaCon: 'completa assenza di coordinamento, e Von Der Leyen causa del fallimento del sistema. Addio.' Dice il capo dello European R… -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

Dopo la lettera a "La Repubblica", la presidente della Commissione europea ammette anche in un discorso in Parlamento "che molti Paesi non ...Serve “un Piano Marshall per l’Europa” e “il bilancio pluriennale europeo sarà la guida della ripresa”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, interviene alla sessione plenaria del ...