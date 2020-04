Una casa di storie #4 | Stappi di pace

Pontifex_it : La fedeltà di Dio è una fedeltà paziente con il suo popolo. Dio ascolta, guida, spiega lentamente e riscalda il cuo… - mannocchia : il nostro racconto da una casa di riposo di Senigallia. grazie a Antonella Vincenzi che ha montato con sensibilità… - crocerossa : Mai dimenticarsi degli ultimi, di chi non può restare a casa perché non ne ha una. L'impegno dei Volontari della… - antonionappi79 : RT @manginobrioches: La domanda resta una, e senza risposta: come si sono contagiati i 2667 che oggi risultano nuovi contagiati? A casa? Al… - Bobbio65M : RT @CesareSacchetti: Testimonianza di un mio amico. A Roma, la polizia voleva multare una ragazza perché ha fatto la spesa in un supermerca… -

