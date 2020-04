Spadafora: «Ripresa sarà totale, non parliamo soltanto di Serie A» (Di giovedì 16 aprile 2020) Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, parla della possibile Ripresa dei campionati il 4 maggio: ecco le sue parole Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato della possibile Ripresa dei campionati dal suo profilo Facebook. Ecco le sue parole. 4 MAGGIO – «Si parla tanto di ripartenza dello sport in questi giorni. Intanto la data che ho indicato sempre, il 4 maggio, la dovremo confermare ancora nei prossimi giorni, quando avremo la certezza che sarà possibile. È una data che spero di poter mantenere, che però riguarda esclusivamente gli allenamenti a porte chiuse. Ora quello che dobbiamo fare è creare dei protocolli per mettere in sicurezza tutti gli sport e tutti coloro che vogliono riprendere a fare sport in sicurezza, anche in luoghi e contesti dove lo spazio è poco e non ci sono strutture che permettono di rispettare ... Leggi su calcionews24 Carnevali a 360° : «Spadafora ha fatto delle uscite poco brillanti. Sulla ripresa…»

Ripresa allenamenti/ Spadafora - ministro dello Sport : "Non prima del 4 maggio"

