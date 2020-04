Salvo Veneziano attacca Elisa De Panicis nuda in una vasca: ecco cosa ha detto (Di giovedì 16 aprile 2020) Anche durante questa quarantena Salvo Veneziano è tornato a far parlare di sè. Dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello VIP per alcune terribili frasi nei confronti della concorrente Elisa De Panicis, l‘ex gieffino ha deciso di scagliarsi nuovamente contro la modella. Motivo scatenante dell’attacco sarebbe un video pubblicato dall’influencer e, in seguito, ripostato sui social da Veneziano. Il video in questione riprende la giovane nuda in una vasca, “coperta” solo da alcune bolle di sapone. La De Panicis, che ha definito la clip “anticonformista“, è stata duramente attaccata dal suo “ex coinquilino”. ecco cosa ha detto: Oggi mi hanno girato un nuovo post della signorina Elisa… Diciamo artistico? Ok artistico. Io sono stato eliminato naturalmente dal GF vip, poi mi ritrovo a chiedere ... Leggi su trendit Salvo Veneziano attacca Elisa De Panicis nuda su Instagram/ "Papà non è sconvolto?"

