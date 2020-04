Roberta Di Padua scatto col pancione | la dama del trono over in una versione inedita

(Di giovedì 16 aprile 2020)diè stata una delle protagoniste deldi Uomini e Donne. La bellissima romana ha conquistato il pubblico per la sua bellezza e sensualità. Il suo percorso all’interno del dating show targato Maria De Filippi è stato decisamente intenso, ma anche piuttosto turbolento.Diprotagonista deldi Uomini e Donne La 35enne ha tentato di trovare negli studi Mediaset il grande amore della sua vita, ma il suo sogno non si è ancora realizzato. Laha intrattenuto, inizialmente, una relazione con l’aitante operaio pugliese Riccardo Guarnieri, oggi in coppia con Ida Platano, ma la loro conoscenza è terminata non nel migliore dei modi. I due sono stati protagonisti, nel corso delle varie puntate andate in onda, di violenti litigi e battibecchi (si ricorda anche un sonoro schiaffo durante uno scontro ...

Proprio il giorno del loro ritorno in trasmissione, con tanto di anello di fidanzamento, Pamela ha mandato tutto all'aria per via della gelosia e per alcune rivelazioni servite da Roberta di Padua sul ...